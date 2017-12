Woensdag kunnen al je wensen uitkomen: er komt een sterrenregen aan

Wie nog een wensenlijstje heeft liggen doet er goed aan in de nacht van woensdag op donderdag naar de hemel te kijken: er wordt een sterrenregen verwacht.

Het is de op een na grootste jaarlijkse meteorenzwerm: die nacht zouden bij helder weer met het blote oog meer dan 100 vallende sterren per uur te zien zijn. Het is nog wel even de vraag of het een heldere nacht wordt, KNMI en weer.nl voorspellen vooralsnog wolken, regen en hier en daar zelfs nog sneeuw.

Lichtverstoring

Het is trouwens handig om een plek op het platteland of in de natuur te zoeken, daar is de minste lichtverstoring. Mocht het helder zijn dan zie je vanaf je balkonnetje of in een stadstuin alsnog minder met al die straatlantaarns in de buurt.

Rotzooi in de ruimte

Iets minder romantisch om te weten: zo’n meteorenzwerm van ‘vallende sterren’ bestaat eigenlijk uit achtergelaten puin van de planetoïde (een mogelijk uitgedoofde komeet) Phaethon. Doordat de aarde in zijn baan om de zon door de puinwolk beweegt, zien wij deze meteorenzwerm ieder jaar rond dezelfde datum.

Bron: KNMI, weer.nl, Astroblogs, hemel waarnemen. Beeld: iStock