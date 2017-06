Waarom deze vrouw zonder shirt aan yoga doet

Instagrammer Rachel Sharkey droeg altijd grote shirts naar haar yogalessen. Ze durfde niet alleen in een sport-bh de les in, bang voor de reacties die ze van haar slanke medesporters zou krijgen. Tot nu.

Het is veel te heet om in meer dan die bh te sporten, en dus weigert ze haar verhullende kleren aan te trekken. Ook al is ze onzeker. En het lijkt erop dat die beslissing een geweldige uitwerking op haar heeft.

Zelfbewust

“Ik dacht altijd dat ik nooit alleen maar een sport-bh aan zou kunnen doen met yoga. Ik was me heel erg bewust van mijn hangende borsten in bepaalde posities. Ik was te zenuwachtig om mijn opgezwollen buik te laten zien”, schrijft Rachel. “Omdat ik de zwaarste in de les ben, vond ik het moeilijk om mijn lichaam te tonen op dezelfde manier als de vrouwen om me heen.”

Vrij

“Nou, vanavond stop ik met bang zijn. Ik verdien het ook om ruimte in te nemen. Ik mag net als anderen bestaan. Het is meer dan 30 graden buiten en ik ga me los en vrij voelen in mijn eigen lichaam.”

Na afloop

Als reacties op een van haar volgers die vraagt hoe de les ging, antwoordt Rachel: “Fantastisch, ik kreeg een paar schuine blikken maar het voelde geweldig.”

Yes! Wat draag jij in de sportschool?

Je yogales wordt natuurlijk nóg leuker met de babygeitjes uit de video.

Bron: Refinery29, Metro. Beeld: Instagram