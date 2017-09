Meer zelfvertrouwen? Doe dit meteen na het douchen

Kun jij wel een beetje extra zelfvertrouwen gebruiken? Volgens Amerikaanse psychologen kun je dat opbouwen in de badkamer.

Ja, echt. Want hoewel de meeste vrouwen meteen een handdoek om hun lijf slaan als ze klaar zijn met douchen, is het volgens psychologen Amy Flowers en Sari Shepphird beter om die handdoek te laten hangen en een doekje over je beslagen spiegel te halen. En dan eens even goed naar jezelf te kijken.

Minder negatief

Waarom? “Regelmatig naar jezelf kijken zorgt dat je minder negatief wordt over je lijf”, vertelt psycholoog Flowers aan Yahoo Health. “En zo wordt het iedere keer een beetje normaler.” En dat vergroot je zelfvertrouwen.

Volgens haar collega Shepphird zijn daar 2 redenen voor:

1. Door jezelf vaak naakt te zien, zie je steeds meer positieve punten – in plaats van altijd maar die putjes in je billen of die brede schouders.

2. Je vergelijkt jezelf als je alleen in de badkamer staat niet met anderen, waardoor het makkelijker wordt je lijf wat positiever te zien.

Elke dag complimentendag

Er er is volgens Shepphird nog een trucje om die blik in de spiegel tot een succes te maken. De psycholoog raadt aan om naar jezelf te kijken en 5 dingen aan je lijf te noemen waar je blij mee bent. Dat kunnen ook kleine dingen zijn, zoals de nagellak op je tenen. Ga daarna weer verder met je dagelijkse routine.

Handdoek

Toegegeven, het klinkt wat simpel, maar baadt het niet… En mocht je het moeilijk vinden om 5 positieve dingen over je lijf te zeggen, dan heeft Flowers nog een laatste tip. “Denk aan complimentjes die je van anderen hebt gekregen. Als je dan nog steeds niet blij bent met wat je ziet, herinner jezelf dan aan de positieve dingen die je voor je lijf doet – zoals gezond eten of sporten.”

Dus… laat maar vallen die handdoek!

Bron: Yahoo Health. Beeld: iStock