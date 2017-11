Haal die zonnebril maar weer uit de kast: het wordt warm

Er wordt bovengemiddeld zacht weer verwacht: woensdag wordt het tot 15 graden.

Stond je vanmorgen in een monsterfile omdat het nat en donker was? Dan kan de weersverwachting je misschien een beetje opvrolijken. De herfst mag dan vandaag in volle gang zijn met regenbuien en wolkenvelden, in de loop van de week wordt het veel beter.

Warm en zonnig

Temperaturen liggen vanaf woensdag aanzienlijk hoger dan nu. “Normaal gesproken is het rond deze tijd van het jaar 8 graden”, zegt weervrouw Nicolien Kroon bij RTL nieuws. “Maar de voorspellingen voor het midden van de week zijn met temperaturen van 14 en 15 graden dus bijzonder zacht.” De zon laat zich woensdag geregeld zien.

Donkere maand

Aan het eind van de week is het dan weer gedaan met de pret, dan zakt de temperatuur en wordt het wisselvalliger met buien en een vrij krachtige zuidwestenwind. Ach ja.., hoe kan het ook anders eind november.

Bron: RTL, NOS, weer.nl. Beeld: iStock

