Zoo Antwerpen is woest op de jongens van StukTV. Zij plaatsten een video waarin te zien was hoe zij zonder problemen het leegstaande verblijf van de giraffen binnen drongen. Woordvoerster van de dierentuin Ilse Segers: “Die twee hebben alle regels aan hun laars gelapt en hebben zichzelf, de bewakers en de bezoekers in gevaar gebracht.”

Giel de Winter en Thomas van der Vlugt van StukTV maakten een nieuwe serie waarin zij pretparken en dierentuinen op stelten zetten. Dit keer was Zoo Antwerpen aan de beurt. Ze kochten ditmaal – in tegenstelling tot een keer bij Walibi Belgium – een kaartje en eenmaal binnen verstopte Van der Vlugt zich in de toiletten waar zich omkleedde en naar buiten kwam in een dinosauruspak.

Eenmaal in de dierentuin hebben zij mensen lastig gevallen. De Ochtendshow met Frank Dane van 538 besloot na dit verhaal Giel de Winter te bellen voor een reactie. Over het lastig vallen van de ouderen antwoord De Winter: "Ja, we gingen hen knuffelen en iets langer vasthouden dan prettig voelde, maar dat is onze humor". Volgens De Winter dachten de medewerkers van de dierentuin dat zij bij het animatieteam hoorden.

In het buitenverblijf.

Maar er gebeurde meer. De jongens wisten het voor elkaar te krijgen om een leegstaand giraffenverblijf binnen te dringen. De Antwerpse dierentuin vindt dat zij daarmee de dieren, de bewakers en zichzelf in gevaar hebben gebracht. “We hebben van te voren aan een medewerker gevraagd waar de giraffen stonden. Wij wisten dus dat zij helemaal niet in dat verblijf stonden”, vertelt Giel de Winter aan 538. “Wij vonden het ook heel bizar dat het kon. Het slot op het hek stond gewoon open, eigenlijk kon iedereen erin.” Zoo Antwerpen keurt de actie niet goed, maar geeft verder geen commentaar. De vragen over de beveiliging Segers dan ook niet beantwoorden.

Geen straf

Giel de Winter vindt het raar dat de dierentuin nu met een reactie komen: “Als wij het filmpje niet geplaatst hadden, dan hadden zij het niet eens geweten. Tijdens het filmen hebben zij niets gemerkt.” De YouTubers zijn tijdens het filmen niet het park uit gezet en hebben geen parkverbod gekregen.