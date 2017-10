Gekookt, gebakken of gepocheerd. Een eitje op z’n tijd is best lekker. Maar het is algemeen bekend dat als je zwanger bent, je geen zachtgekookt ei mag nuttigen. Klopt dit nog steeds? Of is een zachtgekookt ei helemaal niet zo gevaarlijk als voorheen werd gedacht?

Verhitten

Zwanger? Dat betekent 9 maanden lang geen filet americain, sushi of carpaccio. Ook een zachtgekookt eitje moet je even laten staan. Althans, dat werd altijd gedacht. Het risico op salmonellabesmetting zou bij zachtgekookte eieren namelijk groter zijn dan bij hardgekookte eieren. Als je een ei goed verhit zal de salmonella afsterven en minder gevaar met zich meebrengen. Maar geldt dit nog steeds?

Onderzoek

Ons oog viel laatst op een artikel van The Good Housekeeping. Deze website berichtte dat uit onderzoek is gebleken dat zwangere vrouwen in Groot-Brittannië onbezorgd zachtgekookte of rauwe eieren konden eten. Het onderzoek werd gedaan door The Food Standards Agency (FSA), die verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid in Groot-Brittannië. Ze hebben de gids over eieren opnieuw bekeken en zijn tot nieuwe uitkomsten gekomen. Het nieuwe advies houdt in dat mensen die lichtgevoelig zijn voor infecties of makkelijk last hebben van voedselvergiftiging voortaan gewoon rauwe of zacht gekookte eieren kunnen eten, aangezien een deskundigengroep heeft vastgesteld dat salmonella in eieren dramatisch is verminderd.

Voedselveiligheid

Maar dit betekent niet dat álle eieren veilig zijn. Sowieso gaat bovenstaande tekst over eieren in Engeland. Wij waren benieuwd hoe het met de eieren op de Nederlandse markt staat en namen contact op met Ir. Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. “In Engeland is het advies aangepast voor eieren met het keurmerk ‘Lion mark’. Dit is een kwaliteitssysteem wat in de eierketen wordt gebruikt en de laatste jaren heeft dit tot het resultaat geleid dat er een afname is van salmonella in eieren”, legt ze uit.