Jonge fan krijgt verrassing van haar leven: zwemmer geeft gouden medaille weg

De Britse zwemmer Adam Peaty (22) blijkt weer eens de held te zijn die Engeland al dacht dat hij was. Niet alleen won hij wederom een gouden medaille (EK 100 meter borstslag).., hij heeft ook opnieuw de plak weggegeven aan een jonge fan.

This little girl has just got an incredible Christmas present 😲@adam_peaty’s 100m breaststroke gold medal 🥇👏 #EuroSwim2017 pic.twitter.com/dqZktCFtOs — Eurosport UK (@Eurosport_UK) December 16, 2017

Tijdens het Europees Kampioenschap in Kopenhagen, bezorgde hij een meisje in het publiek de avond van haar leven. Ze vroeg Adam na afloop van de wedstrijd om haar zwemplank te signeren. Dat deed hij. Maar ze kreeg niet alleen zijn handtekening, ze mocht óók zijn medaille hebben. Haar reactie is goud waard, zoals je kunt zien in het filmpje hierboven.

Adam is sowieso een gulle gever: in april gaf hij ook al zijn eremetaal weg aan een jongen van 10. Wat een held!

Bron: NOS. Beeld: ANP