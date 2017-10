Ada (98) zorgt voor haar 80-jarige zoon: "moeder ben je voor het leven"

Ada Keating is bijna 100 jaar oud maar zorgt nog altijd met alle liefde voor haar zoon. Hij is inmiddels al 80 lentes jong.

Ze is speciaal naar een zorgcentrum verhuisd zodat ze beter voor hem kan zorgen.

Weer samen

De twee zijn altijd onafscheidelijk geweest. Haar oudste zoon Tom had nooit een relatie en woonde vrijwel zijn hele leven bij zijn moeder. Hij heeft inmiddels speciale zorg en steun nodig en hierdoor moest hij verhuizen. Maar nu zijn de twee familieleden weer herenigd, want zijn moeder besloot in hetzelfde verzorgingshuis te gaan wonen.

Wachten

Ada: “Elke avond ga ik Tom goedenacht wensen in zijn kamer en ’s ochtends sta ik daar weer om hem goedemorgen te wensen. Dan gaan we samen ontbijten. Als ik naar de kapper ga, zit hij voor het raam op mijn terugkeer te wachten. Dan strekt hij zijn armen uit en geeft hij me een dikke knuffel. Moeder ben je voor het leven”. Haar andere kinderen komen haar ook regelmatig opzoeken. Ze vinden het fijn om te weten dat zowel hun moeder als hun broer nooit eenzaam is.

