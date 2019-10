Addy van den Krommenacker heeft in een video vervelend nieuws bekendgemaakt. De mode-ontwerper heeft dinsdag zijn faillissement aangevraagd voor zijn winkels.

In een video op Twitter laat Addy, die winkels heeft in ‘s-Hertogenbosch en Heusden, weten dat hij een beslissing heeft moeten nemen die hem “enorm aan het hart gaat”.

Advertentie

Koopgedrag

Volgens de couturier was het een lang project en heeft hij er alles aan gedaan om faillissement te voorkomen. “Het landschap van mode is veranderd. Mensen hebben een ander koopgedrag en kopen online. Ze zijn niet meer naar stenen winkels te krijgen”, aldus een geëmotioneerde Addy. “En ik begrijp dat niet. Want hier krijg je advies en hier kun je vakmanschap genieten.”

Ontwerpen

Behalve het veranderende koopgedrag geeft de ontwerper toe het moeilijk te vinden de winkels te managen. “Het vinden van goed en gemotiveerd personeel, het ziekteverzuim, dat alles viel mij zwaar. Net als het vinden van een goede opvolger. Iemand die dezelfde energie, dezelfde drive als ikzelf had. Het is me niet gelukt.” Wel verzekert de couturier dat hij blijft ontwerpen. “Ontwerpen zit in mijn bloed. Het is mijn passie en mijn leven en ik dank jullie allemaal voor alle interesse die jullie altijd in mij getoond hebben.”

Schulden

Van den Krommenacker, die creaties heeft ontworpen voor talloze bekende Nederlanders, had al langer geldproblemen. In 2015 werd bekend dat hij problemen had met een oude schuld bij de Belastingdienst vanwege “tegenslagen in landen als Kazachstan en Rusland”.

Dit is een loodzware dag . Ik heb vandaag een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven moeten maken. pic.twitter.com/i9hiwripCO — Addy vd Krommenacker (@krommenacker) October 29, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: ANP