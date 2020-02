Adele is 45 kilo afgevallen en bijna onherkenbaar op nieuwe foto

Sinds zangeres Adele vorig najaar bekendmaakte dat zij en haar man Simon gingen scheiden, dook ze niet vaak op in de pers. Achter de schermen heeft ze wel heel hard gewerkt, want de zangeres zou inmiddels 45 kilo lichter zijn.

De 31-jarige zangeres was afgelopen weekend te gast op de Oscar-afterparty van Beyoncé en Jay-Z en kon daar vrij ongezien naar binnen lopen, want je herkent haar bijna niet met haar nieuwe look. Volgens berichten is de zangeres al 45 kilo kwijt.

Advertentie

Glitterjurk

Ze zag er dan ook waanzinnig uit in een glitterjurk met panterprint. “Prachtig, maar bijna onherkenbaar”, zei een andere gast van het feestje in People Magazine. Wat een transformatie:

Waarom Adele nooit meer op tournee gaat:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair. Beeld: Brunopress, Instagram