Fans kunnen er niet over uit: Adele bijna onherkenbaar op verjaardagsfeest

Adele steelt heel regelmatig de show met haar stem, maar tegenwoordig doet ze dat ook met haar verschijning. Ze is de laatste maanden flink afgevallen en fans raken niet uitgepraat over hoe goed de zangeres eruitziet.

Donderdag was Adele te gast op de verjaardag van vriend en collega-zanger Drake. De twee zijn sinds een jaar goed bevriend, nadat Adele een concert van Drake bezocht. In een prachtige fluwelen jurk kwam ze op zijn verjaardagsfeest in Los Angeles aan. Op social media verschenen al gauw de eerste foto’s, voorzien van lovende reacties over haar uiterlijk:

Adele honestly looks so amazing in these pictures 💛💛 pic.twitter.com/7wVuIygCR3 — Tabitha✨ (@adeleadkinstea) October 24, 2019

Omg, why does Adele and Drake look so hot tho? Lmao sksksks 🔥 PC: Theo.skudra pic.twitter.com/TezBc2eJIX — nessa ✌🏻🥺💔 (@adelehasmebald) October 25, 2019

adele is so unreal oh my god pic.twitter.com/pVZqxq9SFY — chesca (@ADELEGASM) October 24, 2019

Omg Adele last night at Drake’s party 😧 pic.twitter.com/t8elqNmx60 — colyn elliott (@ColynElliott) October 24, 2019

Geen size sero

Toegegeven: Adele straalt en spat van de foto’s af. Ze heeft, nadat ze in 2018 maar liefst 28 kilo verloor, haar gezonde(re) levensstijl overduidelijk voortgezet. Haar magische formule? Minder thee met suiker drinken en meer sporten. Maar ze beloofde plechtig dat ze zichzelf nooit een traktatie zou ontzeggen om in een klein maatje te passen. En daarom houden we zo van haar.

Bron: Instagram. Beeld: Getty Images