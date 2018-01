Adele laat zien dat ze héél erg fan is van Celine Dion

Adele mag dan een van de succesvolste zangeressen aller tijden zijn, niets menselijks is haar vreemd. Zo is de vrouw een toegewijd fan van die andere bejubelde zangeres, Celine Dion.

Dan dat laat ze zien zoals alleen Adele dat kan: op hilarische wijze. Onlangs ging ze naar een concert van Celine en speciaal voor de gelegenheid trok ze haar fan-trui uit de kast. Jawel, Adele heeft een trui met Celine Dion erop.

Queen Celine! What a show, an absolute highlight of my life, thank you so much for the attention to your crowd and insane humor. Happy new year lady x pic.twitter.com/7eUPU0WR4U

— Adele (@Adele) January 13, 2018