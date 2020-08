Afgeslankte Adele blíjft verrassen: nu ook met nieuwe coupe

Adele blijft verbazen met haar uiterlijk. De 32-jarige zangeres onderging de afgelopen tijd een flinke metamorfose. Ze is niet alleen heel veel afgevallen…

Ze heeft nu ook nog eens een nieuwe coupe.

‘Onherkenbaar’, wordt Adele tegenwoordig regelmatig genoemd. Dankzij veel sporten en het Sirtfood-dieet is de zangeres tientallen kilo’s afgevallen. En dat zie je. Ieder nieuw kiekje dat ze met de buitenwereld deelt, wordt met enorm veel lof en ongeloof ontvangen. Zo ook nu weer.

“Ik kan niet geloven dat jij het bent”, wordt er onder meer gereageerd bij een nieuw kiekje waarop ze met een bos krullen prijkt. Een ander: “Is dit echt Adele? Ik geloof het bijna niet.” En: “Pas als je zingt, ben ik overtuigd.”

Ter vergelijking, zo zag Adele er vóór 2020 uit:

‘Altijd al prachtig geweest’

Sommige fans vinden dat Adele niet te veel zou moeten veranderen. “Je bent altijd een prachtig persoon geweest, daarvoor hoefde je niet zo veel af te vallen. Maar als je je nu beter in je vel voelt, is dat alleen maar goed”, schrijft iemand. Ondertussen heeft Adele eigenlijk nog nooit op alle reacties over haar ‘nieuwe uiterlijk’ gereageerd. Maar ze leest ze vást wel – en die moeten haar goed doen.

Sirtfood-dieet

Door Adeles slanke figuur is het Sirtfood-dieet enorm populair geworden. Dit zou namelijk het dieet zijn dat de zangeres gevolgd heeft. Net als Pippa Middleton, de zus van Kate Middleton. Is dat wel een gezond dieet? Wat houdt het in? En wat mag je wel en niet eten? Voedingsdeskundige Astrid vertelt:

