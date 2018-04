Zó heb je zangeres Adele nog nooit gezien

Beyoncé opende dit weekend het Amerikaanse muziekfestival Coachella met een optreden van maar liefst 26 nummers. Veel fans van over de hele wereld werden gék, net zoals zangeres Adele.

Zangeres Adele is misschien wel de grootste fan van Beyoncé (naast fan van Celine Dion, maar dat is een ander verhaal). Adele was zelf niet aanwezig op het festival in Amerika, maar keek op televisie wel live mee naar het waanzinnige optreden.

De zangeres had het niet meer en danste uitbundig voor de televisie. Die beelden deelde ze op Instagram en waren fantastisch:

Mood 1 #Beychella Een bericht gedeeld door Adele (@adele) op 15 Apr 2018 om 1:30 (PDT)

Mood 2 #Beychella Een bericht gedeeld door Adele (@adele) op 15 Apr 2018 om 1:31 (PDT)

Mood 3 #Beychella Een bericht gedeeld door Adele (@adele) op 15 Apr 2018 om 1:32 (PDT)

Bron: Harpersbazaar.com. Beeld: Getty.