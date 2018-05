Adele viert haar 30e verjaardag alsof ze Rose van Titanic is

Adele is dertig geworden. En als je miljoenen platen heb verkocht vier je zo’n mijlpaal natuurlijk niet in een kring met wat laffe toastjes en borrelnoten. Nee, dan geef je een groot uitbundig feest. Een Titanic-feest.

We weten niet of Adele het leven na de dertig als een zinkend schip beschouwt, of dat ze gewoon extreem fan is van de film, maar feit is dat de vrouw weet hoe ze een themafeestje moet organiseren. Halleluja. Het lijkt wel of ze het hele decor van James Cameron himself cadeau heeft gehad.

“Dank aan iedereen die de afgelopen elf jaar met me mee heeft gereisd. Dit was de beste nacht van mijn hele leven”, schrijft een gelukkige Adele bij de foto. Dat snappen we. En mogen we even opmerken hoe bizar veel Adele op Rose van Titanic, alias Kate Winslet dus, lijkt? Als iemand had gezegd: dit ís Rose, benedendeks dansend in een reddingsvest dan hadden we het ook geloofd. Toch?