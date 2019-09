Adembenemend: 150 lege stoelen op plein voor verkeersdoden

In het centrum van Tilburg zijn zaterdag 150 lege stoelen neergezet. Elke stoel staat voor een verkeersslachtoffer uit Brabant in 2018. Vier kleine stoeltjes werden neergezet voor de slachtoffers van het spoordrama in Oss.

Het is een indrukwekkend gezicht. Op het Pieter Vreedeplein in Tilburg staan stoelen met daaraan kaartjes waarop het geslacht en de leeftijd van het verkeersslachtoffer geschreven is. Ook staat op het kaartje vermeld wat voor ongeval het precies is geweest.

Alertheid

In Brabant overleden in 2018 150 mensen als gevolg van een verkeersongeluk. Het jaar daarvoor waren dat er 98. Brabantse veiligheidspartners, onder andere de gemeente Tilburg en de provincie, willen met de stoelen-actie aandacht vragen voor veilig verkeer. In 90% van de gevallen ontstaat een ongeluk door menselijk gedrag, zoals niet opletten, alcoholgebruik of het negeren van verkeersregels. Juist daarom vinden de veiligheidspartners alertheid zo belangrijk.