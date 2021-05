Luca adopteerde een meisje met het syndroom van Down: “Ze brengt me zoveel geluk”

Een hartverwarmend verhaal: de 44-jarige Italiaanse Luca Trapanese wilde al lang kinderen, maar had geen partner. Hij besloot daarom de kleine Alba te adopteren; een meisje met het syndroom van Down dat al door twintig gezinnen was afgewezen.

Op Instagram deelt hij allerlei foto’s waar de liefde vanaf spat.

Het was alsof het zo had moeten zijn. Luca kwam uit een lange relatie met zijn vriend, en de destijds pasgeboren Luca was al door zoveel gezinnen afgewezen dat het adoptiebiebureau ten einde raad was. Een veilig, fijn en liefdevol huis voor het kleine meisje met het syndroom van Down was hard nodig.

Kinderwens

Zeventien dagen nadat Alba’s moeder haar ter adoptie had afgestaan, adopteerde de Italiaanse single Luca haar. Hij wilde al lang vader worden, maar een kind krijgen via een surrogaatmoeder is illegaal in Italië. Ook co-ouderschap was geen optie, dus adoptie was de enige mogelijkheid om zijn kinderwens in vervulling te laten komen.”Er werd mij verteld dat ik een kindje zou krijgen dat een ziekte of flinke gedragsproblemen had”, vertelt Luca aan BBC. “Dat vond ik geen enkel probleem.”

Vaderschap

Vanaf het moment dat Luca Alba in zijn armen sloot, waren vader en dochter onafscheidelijk. De trotse vader vertelt dat hij het altijd spannend vond om pasgeboren baby’s vast te houden, maar dat dit met Alba niet het geval was. ‘Toen ik haar voor het eerst zag, wist ik dat ik er klaar voor was om haar vader te zijn”, vertelt Luca. “Ik werd gelijk overvallen met zoveel vreugde, ze voelde gelijk als mijn dochter.”

View this post on Instagram A post shared by trapaluca (@trapaluca)

View this post on Instagram A post shared by trapaluca (@trapaluca)

View this post on Instagram A post shared by trapaluca (@trapaluca)

Grappig en lief: deze baby herkent zijn vader niet zonder baard:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: News24. Beeld: Instagram