Meer dan 10.000 mensen vinden buikfoto André Hazes leuk, maar niet omdat 'ie zo gespierd is

Het moet haast wel een emotionele achtbaan zijn voor de volkszanger: vorige week werd bekend dat André Hazes en zijn Monique (voorlopig) een punt achter hun relatie zetten. Nu zijn ze samen op vakantie.

Het nieuws over hun relatiebreuk domineerde de laatste tijd de krantenkoppen. Zo was hij bang zijn zoon te moeten missen en vertelde: “Dat ik die kleine minder ga zien, is hartverscheurend”. En vervolgens plaatste het stel toch weer intieme vakantiefoto’s, en zeiden vervolgens alles over de break-up te vertellen in hun reality soap.

Buikje

Het houdt de gemoederen kortom flink bezig. Maar op die gezamenlijke vakantie is er nog iets waar veel aandacht voor is. Het buikje van André, want dat ‘ie zich de Mexicaanse burrito’s (of de corona’s…) goed laat smaken, toont zijn laatste Instagram-foto aan.

Zelf is hij daar gelukkig nogal laconiek en totaal niet onzeker over. “Die buik is ook mijn lichaam, zonder dat ik het aanspan”, plaatst hij als bijschrift met een lachende emoji. Zijn volgers liken het bericht massaal.

