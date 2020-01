Kijkers lyrisch over Adrie uit '100 jaar jong': "Nog nooit zó'n 101-jarige vrouw gezien"

100 jaar worden, klinkt als een ver-van-mijn-bedshow. Maar voor Adrie is het de realiteit. Sterker nog: ze is al 101. En ze is nog topfit.

Kijkers van 100 jaar jong zijn onder de indruk van Adrie én Gordon, die het mooie programma presenteert.

100 jaar jong

In 100 jaar jong gaat Gordon op bezoek bij mensen die 100 jaar of ouder zijn. Hoe ziet hun leven eruit? En waarom denken ze zelf dat ze zo oud zijn geworden? Als kijkers 1 ding leren, is het dat je zelfs als je 100 bent nog een geweldig leven vóór de geraniums kunt hebben.

Adrie-fanclub

De 101-jarige Adrie, is daar een stralend voorbeeld van. Ze brengt nog regelmatig een bezoek aan de kapper, draagt prachtige make-up, rijdt auto, slikt geen medicijnen en skypet erop los met haar kleinkind. “Nog nooit een vrouw van 101 gezien die er zo uitziet. Wauw”, klinkt het op Twitter. En: “Is er al een Adrie-fanclub?” Ook klinkt er lof voor Gordon:

Adrie slikt geen medicijnen, rijdt in haar eigen auto, gebruikt Skype om met haar kleinzoon te praten en is 101 jaar oud. Fenomenaal oud worden.

#100jaarjong — Strandjutter (@strandjutter_) January 27, 2020

#100jaarjong Bij al die 100 jarigen van afgelopen weken springt één ding er toch wel duidelijk uit: ze zijn niet negatief, het zijn geen mopperkonten, geen azijnzeikers.

Hét middel om gezond oud te worden!! — Rineke (@TonneDer) January 27, 2020

Geen fan van SBS6, maar voor #100jaarjong schakel ik in. Wat een prachtig programma. Dat zou iedereen moeten kijken. #Gordon Vanavond: vrouw van 101, skypen en mailen, autorijden, om door een ringetje te halen en… geen medicijnen. HOE?! #wauw — Yvonne de Hont (@yvonnedehont) January 27, 2020

Is er al een Adrie fanclub ? #100jaarjong — Antoon Leurs (@aleurs) January 27, 2020

Een wonder. Nog nooit een vrouw van 101 gezien die er zo uitziet. Wauw. Adrie is topfit zeg. Hoe kan dat ? #100jaarjong — geert kastelijn (@kastelijngeert) January 27, 2020

Wat geweldig zeg, die mevrouw, nog auto rijden, lekker naar de kapper, zo wil ik ook wel 100 jaar worden! 😊#100jaarjong — Nouchke (@noes1976) January 27, 2020

Ook mooi hoor deze vrouw van 45-50 heeft haar OMA nog. Wauuuw. Haar moeder is overleden maar nog lekker koffie doen bij je fitte 101 jarige oma. Geweldig ❤️❤️ #100jaarjong — Brenn (@Brennyy_x) January 27, 2020

#100jaarjong weer een mooie aflevering met mooie lieve mensen. Ik gun ze nog veel geluk in de tijd die hen gegeven wordt… 💜💜 Mooi programma.. kijk er elke week weer naar uit 😊 — Shannon (@phanicathed1sco) January 27, 2020

Wederom mooie en tevens ontroerende aflevering van 100 JAAR JONG. Hoe mensen die de 100 zijn gepasseerd nog midden in het leven staan. Respect! #100jaarjong — Henk-Jan Bakker ⭐ (@HenkJanBakker25) January 27, 2020

Wat een pracht programma. Gordon doet het geweldig met de oudjes. Alleen die reklames duren te lang. Als ze verder gaan met het programma is ze bijna 102. #100jaarjong — Koos Ligthart (@Koos_ligthart) January 27, 2020

Complimenten aan Gordon! Een mooi en eervol programma over onze alleroudsten #100jaarjong — Marjan.nl (@Marjan_NL) January 27, 2020

Dit is het geheim om gezond oud te worden, volgens diëtist Wendy Walrabenstein:

Bron: 100 jaar jong (SBS 6). Beeld: William Rutten via Talpa