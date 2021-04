Nieuw advies luidt: ‘Geen maatregelen meer als gevaccineerden elkaar zien’

Van een kaart in de brievenbus wordt iedereen blij. Je maakt ‘m nog leuker én persoonlijker door er zelf eentje online te ontwerpen, bijvoorbeeld met een mooie foto of een eigen tekst.

Bij een verjaardag, verhuizing of geboorte hoort natuurlijk een kaart. Maar het is ook een leuke manier om iemand te verrassen of bedanken, of om te laten weten: ik denk aan jou. Stuur bijvoorbeeld zomaar eens een kaart met een foto van een mooie herinnering, van die onvergetelijke vakantie of een ander speciaal moment. Van zo’n persoonlijke kaart is er maar één!

5x extra speciaal

Zo maak je een online kaart extra persoonlijk:

Plaats een mooie foto van jullie samen of van een gedeelde herinnering op de voorkant.

Heb je te veel leuke foto's om uit te kiezen? Stel dan een collagekaart samen met je favorieten.

Een kaart wordt extra persoonlijk met de naam en leeftijd van de jarige én feestelijke stickers aan de binnenkant.

Ga voor groot, groter, grootst! Kies voor een kaart in een groter formaat voor een éxtra grote glimlach.

En een felicitatie in dialect is weer eens wat anders: fan herte lokwinske!

Goed voor een glimlach

Hoe speciaal het kan zijn om een persoonlijke kaart te ontvangen, merkte Martin (59) toen hij een fotokaart van zijn zoon Dennis ontving: “Wauw, wat gaaf!, was het eerste wat ik dacht toen ik de envelop opende. Bij het zien van de foto van ons samen op de voorkant schoot ik vol. Het ontroert mij dat Dennis de moeite heeft genomen om zelf online een kaart te maken om mij te bedanken dat ik er voor hem ben. Hoewel het vroeger wat minder ging, is het nu gelukkig goed tussen ons. Ik vind het een supermooie kaart en zijn tekst raakt me. Ik heb de kaart een mooi plekje gegeven. Elke keer dat ik ernaar kijk, krijg ik een glimlach op mijn gezicht. Bedankt Dennis!”



