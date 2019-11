Afgekickte moeder gaat internet over met bijzondere transformatiefoto's

Exact 3 jaar geleden ging een heftige foto van een verslaafde moeder het internet over. De Amerikaanse Erika Hurt werd bewusteloos in haar auto gefotografeerd met een heroïnenaald in haar arm. Haar zoontje zat huilend op de achterbank.

Drie jaar later deelt Erika haar indrukwekkende transformatie op Facebook.

Overdosis

In 2016 werd de heroïne-overdosis Erika bijna fataal. Ze werd door een politieagent buiten bewustzijn in haar autostoel gevonden, terwijl haar destijds 10 maanden jonge zoontje huilend op de achterbank zat. De agent die Erika aantrof besloot de foto van de verslaafde moeder op internet te delen, om aan te geven hoe erg het eraan toe was in bepaalde delen van Amerika.

Afkicken

De heftige foto ging viraal en bleek uiteindelijk hét zetje in de rug te zijn dat de jonge moeder nodig had om haar leven te beteren. Ze ging een afkickkliniek in en is 3 jaar later gezond en niet langer verslaafd. Om stil te staan bij haar levensverbetering deelt Erika nu foto’s van haar transformatie.

Transformatie

Op de foto’s is ze blakend van gezondheid samen met haar zoontje te zien. In haar hand houdt ze een bordje waarop “Narcan redde mijn leven” geschreven staat. Hiermee doelt ze op het medicijn dat haar hielp afkicken. Haar zoontje houdt ook een bordje in zijn handen, waar de woorden “Ik heb mijn moeder terug”, op staan. Een mooiere manier om weer viraal te gaan is er niet toch?

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock