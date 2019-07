Dit zijn de grootste afknappers tijdens online daten

Ben je op zoek naar de liefde via een datingsite? Dan zijn er bepaalde dingen die je beter níet in je profiel kunt zetten, zo blijkt uit recent onderzoek. Een Britse studie bracht de grootste afknappers tijdens het online daten in kaart.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Britse telefoonaanbieder Carphone Warehouse.

Onderzoek online daten

Voor de studie hebben Britse onderzoekers de gegevens van 1000 inwoners van Engeland verzameld. Alle deelnemers moesten actief aan het daten zijn via datingsites of -apps. De reden? De telefoonaanbieder wilde duidelijkheid krijgen wat de grootste afknappers zijn en wat juist in je voordeel werkt.

Grootste afknappers

De deelnemers moesten allerlei vragenlijsten invullen over hun voorkeuren en ervaringen. Respondenten die er geen duidelijke meningen op nahielden, werden niet in de onderzoeksresultaten meegenomen. En wat bleek? Mensen die in hun profiel hadden staan dat ze rookten bleken de minste kans op een date te hebben. Daarnaast was het hebben van veel in het oog springende piercings een grote afknapper, net als een selfie als profielfoto.

Aantrekkelijk

Wat je juist wél moet doen wanneer je op zoek bent naar de liefde? Volgens dit onderzoek zouden foto’s met dieren of lachende foto’s het beste werken. Terwijl piercings door velen als onaantrekkelijk werden beschouwd, vielen mensen met tatoeages juist wel in de smaak. Het delen van een korte biografie over jezelf en een link naar je sociale media zou ook goed werken, als we dit onderzoek mogen geloven.

Bron: HLN. Beeld: Istock