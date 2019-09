Kijkers geraakt door emotionele aflevering 'De wereld rond met 80-jarigen'

De derde aflevering van De wereld rond met 80-jarigen zorgde woensdagavond voor een stortvloed aan emoties bij de kijker thuis. Op Twitter wordt er dan ook fanatiek geschreven over de emotionele uitzending op SBS6, waarin de deelnemende bejaarden de reis van hun leven maken.

Het is alweer het derde seizoen van De wereld rond met 80-jarigen. Ook ditmaal neemt presentator Dennis van der Geest 8 senioren mee op reis, die stuk voor stuk nog in de bloei van hun leven staan. Hun dromen komen uit in het buitenland.

Advertentie

De wereld rond met 80-jarigen

In de laatste aflevering neemt Dennis de ouderen mee naar Vietnam. Ondanks hun leeftijd maken de oudjes in de aflevering een indrukwekkende motortocht. Ze stoppen bij de beroemde Marble Mountain, waar de hoogtevrees van deelnemer Ted om de hoek komt kijken.

Bijzondere aflevering

Het feest kan niet op voor de ouderen. Want de 4 mannen uit de groep bezoeken het lokale badhuis van Vietnam, waar het flink uit de hand loopt. Het gevolg? Ze worden bijna uit de tent gezet. De 4 bejaarde dames doen het een stukje rustiger aan en duiken de Vietnamese keuken in.

Twitter

De bejaarden maken de reis van hun leven, waarbij de tranen van het lachen én huilen rijkelijk vloeien. Op Twitter wordt er dan ook massaal gesproken over de indrukwekkende reis:

Heerlijke televisie vind ik het: #dewereldrond, tissues voor de tranen van het lachen én die voor het meeleven met verdriet. — Claudia 🦊 (@Irja1972) September 18, 2019

Maar amai, dit programma tovert echt een lach op mijn gezicht! Die mensen zijn zo content, echt schoon🥺😍 #dewereldrondmet80jarigen — Ems✨ (@emilypeeraer) January 31, 2019

Oh wat een tranentrekker! 😭 Dennis is hier echt geknipt voor. #dewereldrond pic.twitter.com/6DK6zXinRE — Sylvana Van Dien (@Sylvana0902) September 18, 2019

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP