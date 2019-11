Kijkers geraakt door aangrijpende aflevering 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen'

Het tweede seizoen van Het geheime dagboek van Hendrik Groen is in volle gang. Maandagavond werd de vierde aflevering uitgezonden, ‘Zolang er leven is: april’ getiteld. Het indrukwekkende en tegelijkertijd ingetogen spel van de acteurs zorgde maandag voor vele emoties bij de kijkers thuis.

Het geheime dagboek van Hendrik Groen is een dramaserie van Omroep MAX, gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver Peter de Smet. De serie gaat over Hendrik, die in zijn dagboek over zijn leven in een Amsterdams verzorgingshuis schrijft.

Ziekenhuis

In de aflevering gaat Hendrik met Evert mee naar de internist, aangezien hij hem verteld heeft dat hij kanker heeft. Helaas krijgen de mannen slecht nieuws in het ziekenhuis, want de kanker blijkt uitgezaaid te zijn naar Everts lever. Hendrik wil dat Evert elke kans aangrijpt om de ziekte te bestrijden, want hij is bang dat zijn vriend zal overlijden aan de gevolgen van de ziekte. Maar Evert wil rustig nadenken of dat wel de beste optie is.

Herkenning en emoties

Het onderwerp in de aflevering en het spel van de acteurs Kees Hulst en André van Duin zorgt voor een stortvloed van emoties bij de kijker thuis. De ziekenhuisscène zorgt voor herkenning bij velen, aangezien veel kijkers wel in aanraking zijn gekomen met de nare ziekte. “Ik heb een brok in mijn keel”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander omschrijft de serie als “mooi en triest tegelijk”.

Wat een prachtige aflevering. Brok in mijn keel. Dit mag niet het einde zijn….#hetgeheimedagboekvanhendrikgroen — Trudy Overkleeft 🇳🇱 🇮🇱 (@MRSTOV59) January 8, 2018

Ach Hendrik Groen ❤. Nu al mooi en een traantje. #hetgeheimedagboekvanhendrikgroen — Marlous (@Mlousje) October 23, 2017

Bron: NPO, Twitter. Beeld: ANP