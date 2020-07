Aflevering ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ zorgt voor vraagtekens bij kijker

Cor en Corrie uit Ter Aar kregen dertien jaar geleden nieuwe buren. Jarenlang konden ze het goed met elkaar vinden, totdat Peter en Tonetta erachter kwamen dat de buren een deel van hun grond hadden ingenomen.

Kijkers werden donderdagavond getrakteerd op een klassiek verhaal over de erfgrens. Hiervoor reisden Viktor Brand en Mr. Frank Visser af naar Zuid-Holland.

Stiekem ingepikt

Cor en Corrie wonen al hun hele leven met veel plezier in Ter Aar, maar aan hun woongenot is abrupt een einde gekomen sinds Peter en Tonetta ineens moeilijk doen over de erfgrens. Zij beweren namelijk dat Cor en Corrie stiekem hun land hebben ingepikt en dat willen ze nu terug.

Waarom nu pas?

Kijkers thuis vinden het mooie aflevering en genieten volop. Toch vinden ze het wel gek dat Peter en Tonetta al dertien jaar in hun huis in Ter Aar wonen, maar nú pas moeilijk doen over de erfgrens. “En je kon niet voor je het kocht het kadaster vragen alles na te meten?” en “Wat een nare man. Hij gaat na dertien jaar ineens principieel doen. Die man woont daar al zeventig jaar”, klinkt het dan ook op Twitter.

Je komt er pas na 13 jaar achter dat de buren een stuk grond gepikt hebben. Dan is je leven toch treurig. Wanneer je na 13 gaat denken goh zouden wij wel al onze grond in bezit hebben. Even het kadaster bellen. Get a life!#mrfrankvisser — Dutch J (@lala22land) July 16, 2020

Sjemig krijg je nieuwe buren en dan gaan ze ineens lopen zeuren over de landgrens ,mondelinge afspraken zijn toch net zo bindend als kadastrale afspraken #mrfrankvisser — jmsP1010 (@JmsP1010) July 16, 2020

Pfff wat een nare man. Hij gaat na 13 jaar ineens principieel doen. Die man woont daar al 70 jaar. #mrfrankvisser — abbey (@missabbeyjones) July 16, 2020

En je kon niet voor je het kocht het kadaster vragen alles na te meten? #mrfrankvisser — abbey (@missabbeyjones) July 16, 2020

Die kadastrale tekening….Mijn god!! ppppfff geen wonder dat mensen ruzie maken over de erfgrens. #mrfrankvisser — Zomer2020💙 (@Haii20202020) July 16, 2020

#mrfrankvisser De importburen Peter en Tonetta doen na 13 jaar moeilijk over de erfgrens

Tonetta is ook een naam waar je heel je leven last van kunt blijven houden. En het is nog maar zeer de vraag of je zulks binnen één leven een plek weet te geven. — KrisKross2Paris😉NL✋ (@KrisKross2Paris) July 16, 2020

Jah buurman ik pik even wat grond van je in, maar dat moet je voor me over hebben #mrfrankvisser — Veerle (@Veertje87) July 16, 2020

Je hebt dus gigantisch veel grond en een geweldige uitzicht en toch zeuren om een paar centimeters ! Schiet mij maar lek !! niet letterlijk natuurlijk… 🙂 #mrfrankvisser — Zomer2020💙 (@Haii20202020) July 16, 2020

Kilometers land en zeiken om een hoekje #mrfrankvisser — Dutch J (@lala22land) July 16, 2020

