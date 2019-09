Kijkers ontroerd door heftig verhaal in aflevering ‘Steenrijk, Straatarm’

Het 15e seizoen van het spraakmakende programma Steenrijk, straatarm is van start gegaan. Dinsdagavond ruilden Age en Silvia met de rijke Eric en Marion. Het aangrijpende verhaal van Age zorgt voor een stortvloed aan medeleven op Twitter.

In Steenrijk, Straatarm ruilen twee families met een volledig tegengesteld welstandsniveau een week lang van huis, budget en dagelijks leven. Aan het einde van de week wordt duidelijk hoeveel ze ondanks hun verschillende financiële omstandigheden, toch gemeen hebben.

Weekbudget familie Kreutz

In de 3e aflevering zagen we Age en Silvia. Het koppel woont in Zaandam en leeft van een weekbudget van slechts €100 per week. Dit komt omdat Age een hersenbloeding heeft gehad nadat hij slachtoffer werd van zinloos geweld. Silvia werd ontslagen toen ze zwanger was, waardoor het stel in de financiële problemen is geraakt.

Luxeleven in Frankrijk

Het stel ruilde een week van leven met de rijke Eric en Marion, die al jaren in Frankrijk wonen. Hier hebben ze 2 villa’s omgetoverd tot een luxe vakantiehuis en 3 gîtes, die ze verhuren. Het rijke koppel is door hard werken financieel onafhankelijk geworden en besteedt met gemak €1500 per week.

De ruil zorgde dinsdagavond voor heel wat emoties, zowel bij de deelnemers van het programma als de kijkers thuis. Op Twitter uiten veel kijkers van Steenrijk, straatarm dan ook hun gevoelens en medeleven.

De kijkers waren diep geraakt door het verhaal van Age.https://t.co/qwm6YpFmQ8 #rtlboulevard #steenrijkstraatarm — RTL Boulevard (@RTLBoulevard) September 24, 2019

Dit programma zet je zo met beide benen op de grond. Elke week de stad door lopen en op zoek naar enigszins bruikbare spullen/kleding tussen het grofvuil.. Wat heftig zeg.#steenrijkstraatarm — Nousjka (@_nbe7) September 24, 2019

Hoe krijg je het voor elkaar om er wekelijks €1500 doorheen te draaien? Al ga je elke dag uit eten, dan nog… #steenrijkstraatarm — Astrid Kruijer (@astridkruijer) September 24, 2019

Wel erg dat hij slachtoffer is geworden en nu vuilnisbakken moet nalopen om spullen te vinden. #steenrijkstraatarm — Henk Noordhoff (@henknoordhoff) September 24, 2019

Kan dit arme gezin geholpen worden?! … met spullen en kleding. Dat ze niet meer elke week naar het grof vuil moeten gaan. En een baan voor moeders aub ! Dat ze op de fiets kan gaan werken in haar regio. 😰😱 #steenrijkstraatarm — Eucalypta (@Franciska323) September 24, 2019

