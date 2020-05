Aflevering van 'The Voice Kids' zorgt bij veel kijkers voor verwarring

Vorige week werd bekend dat Sham, Dax, Jasmijn en Rogier door zijn naar de finale. In de aflevering van gisteravond werden alle optredens van de kandidaten nog eens herhaald, terwijl veel kijkers dachten dat ze de finale zouden gaan zien. Op Twitter uiten veel mensen dan ook hun ongenoegen over de herhalingen:

— Lieve Lieke (@lievelieke2) May 29, 2020

Seriously #rtl ?! Heel de auditie van #TheVoiceKids integraal opnieuw uitzenden? Zelfs mijn dochter vraagt inmiddels: begint het al? pic.twitter.com/YMRyfbtsbu

— Lieve Lieke (@lievelieke2) May 29, 2020

Ja! We zijn door de herhalingen heen, Sham gaat zingen! Eindelijk na 30 minuten.. oh wacht .. NEE nu eerst nog een integrale terugblik van Rogier … #TheVoiceKids pic.twitter.com/IOI1MrHAID

Gaan we echt serieus een uur kijken naar oud materiaal in #thevoicekids? En dan weer met al die reclame? Dat is toch geen gezellig avondje tv kijken met je kind?!

— Clasine van Dorst (@Clasine_v_Dorst) May 29, 2020