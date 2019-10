Marianne Thieme geëmotioneerd tijdens afscheid Tweede Kamer

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD), Marianne Thieeme, nam dinsdag afscheid van de Tweede Kamer. Het was een emotioneel moment voor de politica.

Marianne Thieme zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. Ze is een van de oprichters van de PvdD.

Koninklijke onderscheiding

Kamervoorzitter Khadija Arib zei tijdens haar afscheidsrede dat ze het jammer vond dat er een vrouwelijke fractieleider vertrok. Als verrassing spelde ze de politica een koninklijke onderscheiding op.

De kamervoorzitter had mooie woorden voor de politica waardoor het haar even even benauwd werd. Arib noemde Thieme gedreven, vastberaden, gepassioneerd, vurig en soms een beetje verbeten.

Afscheid van Marianne Thieme

Zelf schreef de politica een afscheidsbrief. Zoals in elk debat eindigt Thieme met de zin: “En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.”

Esther Ouwehand neemt de taken van Thieme als fractievoorzitter over.

Bron: NOS. Beeld: ANP