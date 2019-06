Afscheid Martine valt Joop van den Ende zwaar: 'Ze heeft zó gevochten'

Joop van den Ende heeft zich voor het eerst openhartig uitgelaten over het verlies van zijn goede vriendin Martine Bijl. De theaterproducent laat aan De Telegraaf weten dat hij het erg zwaar heeft met haar overlijden.

Volgens Joop heeft Martine tot het laatste moment gevochten: “Ze heeft gevochten om te herstellen, zó haar best gedaan. Positief, dan weer negatief.”

Liefde voor taal

Joop en zijn vrouw Janine waren goed bevriend met Martine en haar echtgenoot Berend, vertelt hij in De Telegraaf. “Met haar en Berend hebben Janine en ik geweldige avonden beleefd, ja. Berend en Martine waren zo’n twee-eenheid. Afgezien natuurlijk van de persoonlijke aantrekkingskracht, was het de liefde voor taal die zij deelden”, aldus Joop.

Vileine ondertoon

De theaterproducent koestert zijn herinneringen aan Martine: “Ik hield ontzettend van haar manier van vertellen. Wat zij kon, aan tafel, maar ook op tv, was buitengewoon vriendelijk en correct iets vertellen, maar met een toon, een ondertoon die zo’n tweede laag was en zo vilein. Daar was zij uniek in, ik heb daar altijd van genoten.”

Hersenbloeding

Joop heeft de gevolgen van de hersenbloeding van Martine van dichtbij meegemaakt. “Tot daarvoor was ze zo scherp als een mes. Ik wil er niet te veel over zeggen, ik vind het te privé of te ongemakkelijk, maar van die strijd hebben we wel wat gezien natuurlijk.”

‘Bijzondere vrouw’

Joop heeft grote bewondering voor de mensen die de afgelopen jaren voor Martine hebben gezorgd. “Ik wil niet doen of ik de man was achter Martine Bijl. Dat was Berend en dat waren de mensen die voor haar zorgden, familie van haar, familie van hem. Die hebben dat zo geweldig gedaan. Die hele periode van herstel, van hoop. Van ineens weer minder hoop, op en af. Ze heeft gevochten om te herstellen, zó haar best gedaan. Positief, dan weer negatief. Het is een bijzondere vrouw van wie we vandaag afscheid gaan nemen.”

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP