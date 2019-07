Ouders naar rechter omdat zoon niet mee mag doen aan afscheidsmusical

Voor veel kinderen is het misschien wel hét hoogtepunt van acht jaar op de basisschool: de afscheidsmusical. Maar wat als je eigen kind niet mee mag doen? Een stel uit Den Haag besloot naar de rechter te stappen.

Maat vol

Volgens de school van hun 12-jarige zoon verstoort de jongen het hele jaar al de rust in groep 8. Halverwege juni vond de schoolleiding dat de maat vol was. Als maatregel besloten ze dat de jongen niet mee mocht doen aan de schoolmusical later dat jaar. Op de middagen dat zijn klas oefent voor de eindshow, moet hij naar een andere klas.

Niks te verliezen

En dát pikken zijn ouders niet. Sinds deze straf houdt vader Hans zijn zoon thuis en via de rechter wil hij nu voor elkaar krijgen dat hij toch nog een rol krijgt in de afscheidsmusical. “Het allerlaatste wat ik doe is naar de rechter stappen. Maar wat is er nu nog te verliezen?”

Straf

Volgens Hans wisten andere leerkrachten de afgelopen jaren wel goed om te gaan met het gedrag van zijn zoon. “Hij schopt en slaat niet, maar wil alleen antwoorden weten. Hij vraagt door en laat zich niet afschepen”, vertelt hij aan het AD. “Maar met zijn juf van dit jaar, wil het vanaf het begin af aan al niet boteren. Hij krijgt om het minste of geringste straf.”

Improviseren

De school van de jongen wil geen commentaar geven. Afgelopen week hebben alle ouders van kinderen uit de klas van de jongen een brief ontvangen waarin staat dat het ‘ondanks inspanningen niet is gelukt om de situatie positief om te buigen’. Ze willen met deze maatregel de rust in de groep terugbrengen. En vader Hans? Die hoopt dat de rechter hem gelijk geeft en zijn zoon alsnog een rolletje krijgt. “Dan improviseren ze maar wat.”

Bron: AD. Beeld: ANP