Vrouw valt 46 kilo af door dít elke dag te doen

De 42-jarige Natalie ging in haar dertiger jaren door een zware tijd: allebei haar ouders overleden en ze had een stressvolle baan waarin ze meer dan 15 uur per dag werkte. Haar verdriet at ze weg, tot ze op haar 37e besefte dat het zo niet langer kon…

Natalie woog ruim 106 kilo en haar cholesterol en bloeddruk waren veel te hoog. Haar huisarts wilde dat ze medicijnen zou gaan slikken om haar bloeddruk omlaag te krijgen, maar dat weigerde de Amerikaanse. “Ik wilde eerst proberen om mijn leefstijl te veranderen.”

Naar buiten

Natalie besloot gezonder te gaan leven in kleine stapjes. Zo begon ze met wandelen. “Dat voelde als de makkelijkste manier om te veranderen, dus ik begon met 10 minuten per dag.” Natalie genoot erg van het wandelen in de natuur, waardoor die 10 minuten al snel 2 uur per dag werden. In het weekend maakte ze nog langere tochten.

Gezonde pannenkoeken

Naarmate de Amerikaanse meer wandelde, veranderde ze ook haar eetpatroon. “Mijn porties werden kleiner en ik besefte dat ik me ook vol kon voelen terwijl ik minder at. Ik at minder koolhydraten en meer groente en ging op zoek naar gezondere gerechten. Zo ben ik dol op pannenkoeken, maar maak ik ze nu van havermout, blauwe bessen, eiwit en kokosolie.”

Een nieuwe Natalie

Hoe het nu gaat? Natalie was 3 jaar na haar eerste wandeling maar liefst 46 kilo lichter. “Mijn cholesterol en bloeddruk zijn nu zónder medicatie op een gezond niveau. Daarnaast ben ik als persoon echt veranderd. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook van binnen. Vroeger deed alles pijn en raakte ik buiten adem als ik ging wandelen en dacht: ik kíjk wel gewoon naar de natuur, ik hoef niet te bewegen. Ik kan me nu niet meer voorstellen dat ik ooit zo gedacht heb.” Natalie deelt haar ervaringen nu als personal trainer.

Bron: Woman’s Day. Beeld: iStock