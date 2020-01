Afvaller 'The Voice': "Spijt dat ik niet reageerde op alle onzin van coaches"

Vrijdagavond zat Nederland massaal aan de buis gekluisterd voor de laatste battles van The Voice of Holland. De helft van de deelnemers moest het strijdtoneel verlaten, maar 1 van de artiesten was het helemaal niet mee eens met de keuze van de jury.

Dat laat hij in een behoorlijk uitgebreid Facebookbericht weten.

“Ik had van tevoren niet kunnen bedenken dat ik echt een maand lang zou balen van mezelf als nawee van de beslissing mee te doen”, schrijft Richy Brown. Hij verloor vrijdag zijn battle van Pilar, wat betekende dat zijn TVOH-avontuur eindigde.

Dat is hem behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. Vooral omdat hij van mening is dat de coaches van The Voice helemaal geen goede reden gaven voor hun keuze voor Pilar. “Ik had dat gewoon moeten zeggen”, lucht hij zijn hart. De zanger baalt van het commentaar van Waylon en Anouk dat het een oneerlijke battle zou zijn. “Dan hadden ze mij niet tegenover iemand zonder ervaring moeten zetten”, vindt Richy.

Ook kreeg hij van Anouk te horen dat hij te oud en te ervaren zou zijn en moet accepteren dat het niet meer gaat gebeuren. “Muziek kent geen leeftijd. Waarom wordt The Voice Senior anders nog gemaakt?”, aldus een gefrustreerde Richy.

Spijt

Spijt van zijn deelname heeft de zanger niet. Wél heeft hij spijt dat hij geen reactie gaf. “Er werd zoveel onzin uitgekraamd en ik heb er op het podium niets van gezegd. Ik ben niet voor mezelf opgekomen, of voor al die geweldige collega-zangers die in de afgelopen 10 jaar onterecht zijn weggestuurd.” Richy vindt het een gemiste kans en geeft aan dat hij zichzelf niet kon aankijken in de spiegel en een mand lang chagrijnig is geweest over wat er is gebeurd.

Onder het bericht van de TVOH-kandidaat verschijnen wisselende reacties. De 1 is het volledig met Richy eens en noemt de battle ‘onterecht’, anderen vinden dat de zanger zich zo wel heel erg laat kennen en de eer aan zichzelf had moeten houden.

Mooiste compliment

Richy schrijft dat hij bijna twijfelde om volledig met zijn muzikale carrière te stoppen. Maar vlak na de opnames van The Battles keerde voor hem het tij. Tijdens een show van Michael Bublé mocht hij een stukje zingen. De beelden van dat optreden vlogen het internet over en hij kreeg van de jazzzanger ‘het mooiste compliment dat iemand hem ooit had kunnen geven’. “Muziek maken is nog steeds te gek. Het is een lastige weg, frustrerend en kostbaar. Maar de muzikanten die je ontmoet, maken het waard. Samen maken we muziek. Samen struggelen we verder.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook Richy Brown. Beeld: RTL