'Afzichtelijk' eerbetoon aan prinses Diana gaat de hele wereld over

In het Engelse Chesterfield is het een traditie om de waterpomp op het marktplein te versieren met bloemen. Ditmaal werd er gekozen voor een bloemenportret van prinses Diana. Maar of het goed gelukt is?

Omdat het dit jaar 20 jaar geleden is dat Lady Di verongelukte in Parijs, koos de gemeenteraad van Chesterfield ervoor om de prinses te eren met een bloemenportret op het centrale marktplein.

120 uur

Het kostte 14 vrijwilligers meer dan 120 uur om het portret van bloemen en eierschalen te maken. Ontzettend sneu, want de reacties op het internet zijn niet mals. “Ze ziet eruit alsof ze stierf aan een overdosis”, luidt een boze reactie op Facebook. En: “Dit is een belediging aan Diana haar nagedachtenis.”

Publiekstrekker?

Ook in Chesterfield zelf vinden de bewoners het kunstwerk bespottelijk, al wordt de creatie door de gemeenteraad verdedigd: “Het versieren van de waterpomp moet bezoekers naar onze stad lokken. Als dit kunstwerk meer mensen naar onze markt en winkels haalt, kan dat alleen maar goed zijn.”

Het is maar net hoe je het bekijkt.

Bron: HLN.be. Beeld: GettyImages