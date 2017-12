Agent adopteert pasgeboren baby van drugsverslaafde vrouw

Toen de Amerikaanse agent Ryan Holets een tijdje geleden aan het surveilleren was, stuitte hij op een hoogzwangere vrouw die zichzelf inspoot met heroïne. Toen de vrouw hem vertelde dat ze hoopte op een reddende engel die haar baby zou adopteren, wist hij dat het zo had moeten zijn.

Ryan en zijn vrouw hadden het namelijk al een keer over adoptie gehad. Maar dat het zó snel op hun pad zou komen, hadden ze natuurlijk niet verwacht.

Bijzonder gevoel

Terwijl Ryan met de drugsverslaafde vrouw aan het praten was, werd hij ineens overvallen door een bijzonder gevoel. ‘’Hij veranderde helemaal’’, zegt de drugsverslaafde Crystal Champ (35) over dat moment. ‘’Hij werd ineens een mens, in plaats van een politieagent.’’

Machteloos gevoel

Ryan: ‘’Ik realiseerde me plots dat ze waarschijnlijk heel graag iemand wilde die haar baby kon adopteren. Het was alsof God tegen me zei: zeg haar gewoon dat jij het doet. Gewoon, omdat je het kunt.’’ In zijn werk als politieagent wordt Ryan regelmatig geconfronteerd met situaties waarin hij zich machteloos voelt. ‘’Heel vaak wil ik helpen, maar is dat onmogelijk. Daar word je heel moe van. Maar nu had ik een kans om een keer écht te helpen.’’

Verslaafd ter wereld

Baby Hope kwam zo’n drie weken geleden verslaafd ter wereld, en bracht de eerste weken van haar leven door in het ziekenhuis. ‘’Maar nu gaat het geweldig,’’ zegt Ryan. Ook de biologische moeder Crystal is dolgelukkig met de situatie. ‘’We hebben haar niet opgegeven omdat we haar niet wilden. Ik wil alleen maar dat ze veilig is, dat er van haar wordt gehouden, dat ze een kans heeft.’’

‘’Altijd helpen’’

Baby Hope woont inmiddels bij Ryan, zijn vrouw en de vier kinderen die ze samen al hadden. Ryan weet één ding zeker, als er in het leven van de kleine Hope problemen komen, dan zal hij voor haar klaarstaan. ‘’We zullen haar altijd helpen. Ook als het eens tegenzit.’’

Bron en beeld: CNN.