Agent deelt hartverscheurende anekdote over bejaarde automobilist

Terwijl je aan het autorijden bent zó verdrietig worden, dat je je auto aan de kant moet zetten. Het overkwam een bejaarde man deze week, die op steun van een politieagent kon rekenen.

Gebiedsagent Marco, zoals hij op Twitter heet, zag een auto stilstaan op de vluchtstrook van een snelweg. Hij besloot poolshoogte te nemen. Er bleek iets hartverscheurends aan de hand te zijn.

Pas overleden vrouw

“Situatie beveiligd en de hoogbejaarde bestuurder aangesproken”, begint Marco zakelijk op Twitter. Maar toen liet de bejaarde bestuurder zijn emoties de vrije loop: “De man barstte in tranen uit en zei dat hij zijn pas overleden vrouw zo erg miste. Na een ontroerend gesprek heb ik de man weer veilig op weg geholpen.”

Wat een verdriet

Waar de weduwnaar naartoe onderweg was, is niet bekend. Een dierbare verliezen, laat staan je partner, is natuurlijk een van de grootste pijnen die je voor je kiezen kunt krijgen. We wensen de man en zijn naasten ontzettend veel sterkte toe. En petje af voor de agent, die de tijd nam om de man weer rustig de weg op te helpen.

Zag vandaag een auto op vluchtstrook van de snelweg stilstaan. Situatie beveiligd en de hoogbejaarde bestuurder aangesproken. Man barstte in tranen uit en zei dat hij zijn pas overleden vrouw zo erg miste. Na een ontroerend gesprek de man weer veilig op weg geholpen. — Gebiedsagent Marco (@GAINFRA_ZW1) June 10, 2018

