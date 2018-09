Bijzonder: agent Doenja verrast door slachtoffer dat ze 4 jaar geleden hielp

Als agent word je met een boel leed geconfronteerd, maar er is één indicent dat agent Doenja Evenaar nog altijd is bijgebleven. Vier jaar geleden kwam ze ter plaatste bij een scooterongeluk dat grote impact op haar had.

Toen Doenja ter plaatse kwam, zag ze het slachtoffer liggen op het fietspad. “Ik zag veel bloed. Je was slecht aanspreekbaar. Mijn collega ging bij je hoofd zitten zodat hij jouw nek kon stabiliseren. Ik ging naast je zitten en pakte jouw hand”, schrijft de agente.

Loslaten

“Je vroeg mij steeds wat er gebeurd was. Ik vertelde jou dat je gevallen was met de brommer, dat je een hoofdwond had en dat de mensen van de ambulance je snel zouden helpen. Dit herhaalde zich heel wat keren. En zo ongeduldig als ik altijd ben, had ik nu wel geduld. Ik bleef je telkens opnieuw uitleggen wat er gebeurd was. En ik zei je dat alles goed zou komen. Al die tijd hield ik jouw hand vast. En wist ik niet of je mij wel kon horen. De artsen kwamen erbij en op een gegeven moment moest ik jouw hand loslaten en de zorg overgeven aan de artsen”, vervolgt Doenja.

Stem

Omdat het een drukke avond was, werden zij en haar collega opgeroepen voor de volgende melding. Die week dacht Doenja nog vaak aan het slachtoffer terug en vroeg ze zich af hoe nu zou gaan. Een jaar later gebeurde iets onverwachts: het slachtoffer wilde haar ontmoeten.

Kippenvel

“Je vertelde dat er veel met je gebeurde na het ongeluk. Dat je je in een andere wereld waande, dat het er heel mooi en vredig was, maar dat mijn stem jou hier hield. Ik kreeg kippenvel, tranen in mijn ogen!” Doenja besluit dat ze enorm dankbaar en trots is. “Op jouw vechtlust, jouw positiviteit en jouw geloof!”

Bron en beeld: Facebook