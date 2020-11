“Ga eens werken, man!” werd afgelopen dinsdag naar een agent geroepen die op de Midden-Brabantweg in Waalwijk na een dodelijk ongeval het verkeer aan het omleiden was. Via de Facebookpagina van de politie gemeente Loon op Zand doet hij een emotionele oproep aan alle mensen in Nederland.

Tijdens het avondeten kregen de agenten plots een melding van de meldkamer. “Kunt u gaan naar de Midden-Brabantweg voor een aanrijding met letsel.” Enkele seconden later: “We krijgen er een melding van een reanimatie bij.” Ter plaatse zien de agenten meerdere auto’s staan, sommige zwaar beschadigd. Dat zag er niet goed uit. “En dan proberen we met alles wat we – het ambulance personeel, de brandweer, de artsen van de trauma heli en collega’s – kunnen om het leven van één van de betrokkenen te redden. Een 28-jarige jonge vrouw. Helaas is dat niet gelukt”, begint het verhaal van de agent.

Dat niet iedereen begrip heeft voor de situatie, blijkt wel als de agent verder vertelt. “Direct moeten we schakelen. We moeten zorgen dat de specialisten naar deze plaats kunnen komen. Zij zullen onderzoek gaan doen naar de toedracht van dit incident. Ondertussen zijn Rijkswaterstaat, verkeersregelaars en agenten hard aan het werk om de file veilig terug te laten rijden. Zodat u ook verder kunt naar de plaats van bestemming. En dan… Als we, misschien wel voor de tiende keer langs jouw auto lopen omdat we alles moeten organiseren, roep je: ‘Ga eens werken man’.”

“Echt? Hoor ik dit goed? Ga eens werken? Wat denk je dat ik hier in de regen sta te doen. Expres de weg afgesloten houden omdat we dat leuk vinden? Ik probeer een leven te redden, ik probeer de weg vrij te maken zodat je verder kunt, ik probeer het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk te doen, omdat de nabestaanden recht hebben om te weten wat er is gebeurd met hun geliefde.”

Denk na voordat je iets roept

De agent heeft voor deze persoon maar één boodschap: “Denk eens na voordat je iets roept!” Terwijl even verderop een gezin hun dierbare is verloren door een dodelijk ongeval, is het ergste wat de mensen in de file overkomt dat ze misschien ergens te laat komen. Of hun eten in de magnetron moeten opwarmen. “Dus sorry, als je even moet wachten.”

De agent mag op veel bijval rekenen nadat het bericht gepubliceerd is. “Complimenten voor jullie inzet gisteren. Op enkele meters afstand van deze vreselijke aanrijding, stond ik met mijn dochter in deze file op weg naar haar hockeytraining. (…) De hockeytraining was al afgelopen op het moment dat een vriendelijke agent mij uitlegde dat ik mocht gaan keren. Maar so what; wij kwamen gisterenavond wel thuis”, schrijft iemand.

“Ook ik stond in die file, heel dichtbij. Ik kon alleen maar denken aan de slachtoffers en aan het geluk dat ik had om net iets later op die plek te zijn. Ik vind dat jullie het netjes geregeld hebben en buiten de slachtoffers ook ons goed begeleid hebben”, deelt een ander.

