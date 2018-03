Dappere agent neemt vrijwillig plek in van gijzelaar en dat kost hem zijn leven

Gisteren vond er in Frankrijk in een supermarkt een gijzeling plaats. Het gebeurde in het Zuid-Franse Trèbes.

Een heldhaftige agent, Arnaud Beltrame, (45)besloot daar de plek in te nemen van de gijzelaar. Hij wilde zo het leven van een onschuldige redden. Maar dat liep voor hem niet goed af. Hij is later overleden aan zijn verwondingen.

“Luitenant-kolonel Arnaud Beltrame is van ons heengegaan. Gestorven voor het vaderland. Frankrijk zal nooit zijn heldendaad, moed en opoffering vergeten”, zo tweet een Franse minister. Arnoud laat een vrouw achter.

De dader hield in de ochtend een onbekend aantal mensen gevangen en is gisteren door de politie doodgeschoten. Volgens de Franse president Macron gaat het om een terrorist. Er zijn twee doden gevallen en zestien mensen gewond geraakt.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 maart 2018

Bron: HLN. Beeld: Twitter