Agent deelt heftig gezinsdrama: "De armen van het meisje zaten onder de bijtwonden van haar vader"

Elk huis heeft zijn kruis. Maar sommige gezinsdrama’s gaan door merg en been. Een agent vertelt op Facebook over een hartverscheurende ervaring.

In een video vanuit de politie zelf, vertelt Jelle over een melding van huiselijk geweld dat hij kreeg van een moeder. “Toen de vrouw die gebeld had open deed, zag ik een glimlach die probeerde te verbloemen dat er wat aan de hand was”, begint hij.

Betraande gezichtjes

Toen zijn ene collega de vader des huizes ging ondervragen, een andere collega zich richtte tot de moeder en Jelle zich ontfermde over de kinderen, werd er iets vreselijks duidelijk. “Ik hoefde op dat moment geen vader te zijn om te kunnen inschatten dat het met die kinderen helemaal niet best was. Aan de verdrietige, betraande en angstige gezichten merkte je dat iets door de kinderen gezien is wat niet hoort. Wat in een warm gezin niet hoort plaats te vinden.”

‘Kunt u mijn papa niet zijn?’

Hij omschrijft hoe de ‘totaal in elkaar gedrukte hoopjes kind’ tegen hem aan kwamen zitten. “De armen van het meisje zaten onder de bijtwonden van pa. En het jochie bij me op schoot, huilend, geeft aan dat hij pijn heeft. (…) Op dat moment kijkt hij me aan, met die betraande rode oogjes van hem, en hij zegt: ‘Agent, kunt u mijn papa niet zijn?'”

Jelle sluit af met te vertellen dat het gezin streng religieus bleek te zijn. En volgens hem was het daarom des te moedig dat de moeder uiteindelijk besloot te scheiden van de vader en de zorg voor de kinderen volledig op haar te nemen. Beluister hier het volledige verhaal:

(Anoniem) hulp zoeken of vragen stellen over huiselijk geweld? Bel met Veilig Thuis, 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Vermoed je huiselijk geweld en/of kindermishandeling in je omgeving? Bel in noodsituaties naar 112 en in minder ernstige situaties 0900-8844. Je kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Bron: Facebook. Beeld: iStock

