Wat een held: agent Martin voorkomt dat gecrasht busje van viaduct valt

Agent Martin ‘deed alleen maar zijn werk’, maar is dé held van Engeland na zijn dappere actie. De agent kon verhinderen dat een gecrasht busje van een viaduct viel.

Hoe? Door aan het wrak te hangen en zo te wachten op andere hulpdiensten. En: het lukte. Sindsdien wordt agent Martin bedolven onder de lofuitingen. IJzel had een auto in Yorkshire, Engeland, tegen de vangrail langs de snelweg doen belanden. Doodeng, want het gecrashte voertuig balanceerde vervaarlijk – en ook nog eens ondersteboven – tegen een vangrail.

Zenuwslopend kwartier

De betreffende bestuurder hing nog in de gordels en een fikse wind deed het busje gevaarlijk bewegen. Dit maakte de reddingsactie niet makkelijker voor agent Martin. Het waren de meest zenuwslopende 15 minuten van zijn leven. “Het was erg eng”, twittert Martin over het voorval. “Ik maakte me zorgen over het hard langsrijdende verkeer, dat dat misschien tegen ons aan zou rijden. En ik bleef maar denken wat er gebeurd zou zijn als het busje naar beneden was getuimeld”.

Kalm

Volgens de agent was de bestuurder kalm tijdens het gehele voorval. Martin: “Ik zei hem kalm te blijven en dat hij, wat hij ook deed, vooral niet moest bewegen.” Na een kwartier werden de twee verlost door andere hulptroepen.

1st on the scene of this collision on the #A1M this morning and faced with a vehicle balancing over the edge of a bridge with the driver trapped! After holding on to the vehicle to stop it swaying in the wind I can’t begin to desribe my relief when @WYFRS arrived on scene! pic.twitter.com/E8ilktlOl7

— Motorway Martin (@WYP_PCWILLIS) 1 december 2017