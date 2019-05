Agent is ramptoeristen zat en neemt rigoureus besluit

Ze zijn ontzettend irritant voor zowel weggebruikers als hulpverleners en niet in de minste plaats het slachtoffer zelf: ramptoeristen.

De Duitse agent Stefan Pfeiffer had er zo’n tabak van, dat hij besloot de nieuwsgierige automobilisten te confronteren.

‘Wil je hem zien?’

Toen hij voor de zoveelste keer zag hoe weggebruikers een dodelijk ongeval fotografeerden, besloot hij dat het genoeg was. Hij sommeerde een Tsjechische automobilist uit zijn busje te stappen. “Kom uit je wagen, dan laat ik je wat zien. Je wilt foto’s maken van de dode, hij is daar, wil je ’m zien? Nee? Waarom heb je dan foto’s gemaakt en weiger je nu om ’m van dichtbij te zien? Schaam je.”

Boete

De snelwegpolitie gaf even later een andere fotograferende bestuurder dezelfde behandeling. “Kijk naar hem! (…) Wil je hem niet zien? Waarom heb je dan foto’s genomen? Schaam je.” De mannen in kwestie reageren nogal schaapachtig. Volgens de Duitse politie is het echter de enige methode om ramptoeristen in te laten zien hoe stupide hun actie is. De bestuurders kregen daarnaast een boete van €128,50.

Facebook

Stefan heeft iedere dag te maken met zware verkeersongelukken en stapvoets rijdende automobilisten als gevolg daarvan. “Stel je voor dat je zelf ernstig gewond bent en anderen filmen jou en het ongeval, om de video vervolgens te delen met vrienden of te uploaden op Facebook. Helaas is dat nu dagelijkse praktijk.”

“Sie wollen tote Menschen sehen? Fotos machen? Schämen sollten Sie sich!” Bei einem tödlichen #Unfall auf der A6 hat die #Polizei die #Gaffer zur Rede gestellt. pic.twitter.com/EUtA8uoImh — BR24 (@BR24) May 21, 2019

