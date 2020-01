Hilarisch! Deze agent maakte kartonnen kopieën van zichzelf tegen winkeldieven

De Schiedamse wijkagent Alex Glijn was het helemaal zat dat hij niet op 2 plekken tegelijk kan zijn om de buurt te beschermen tegen winkeldieven. Hij kwam daarom met een inventieve actie en maakte kartonnen kopieën van zichzelf.

De kartonnen versie van de agent staat inmiddels al bij 4 winkels in Schiedam in de etalage.

Kartonnen agent

“Deze donkere dagen is er vooral tijdens het openen en sluiten een extra risico op overvallen”, zegt hij tegen EditieNL. “Vroeger hadden we een agent van karton bij lasercontroles en dat had echt effect. Mensen trapten op de rem. Dus ik dacht ‘laten we dit gewoon eens proberen’. En het lijkt effect te hebben.”

De dieven zijn niet de enige die denken dat Alex écht in de etalage staat. “Laatst liep een collega voorbij en die zwaaide. Niet naar mij dus, maar naar het bord.”

Hoe lang de borden blijven staan is onduidelijk. Voor nu lijken ze in ieder geval te werken. “Mensen gaan ze op den duur natuurlijk ook herkennen, en dan is het effect weg. Misschien dat we ze dan op de markt gaan neerzetten met de tekst: ‘pas op je handtas'”, aldus de agent.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock