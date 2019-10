Agenten verzamelen kaarten voor ernstig zieke dochter (3) van collega

Wijkagenten in Zwolle willen een collega in Groningen een hart onder de riem steken. Eva, de driejarige dochter van de agent uit Groningen, is ernstig ziek.

“Eva heeft kanker en zit middenin haar behandelingen”, aldus de agenten uit Zwolle op social media. “Ze wordt zaterdag 26 oktober 3 jaar.” De agenten hopen haar een mooie dag te kunnen bezorgen als iedereen een kaartje naar het meisje stuurt.

Advertentie

‘Geweldige actie’

De positieve reacties stromen binnen op het bericht. “Op zo’n moment realiseer je hoe dankbaar je moet zijn. Drie gezonde kinderen. Kaart is onderweg. Wat een geweldige actie!’, klinkt het. Massaal delen mensen een foto van de kaart die ze aan het maken zijn voor Eva. “Vanmiddag op de laatste % van mijn telefoonaccu gedaan, is het wel waard dacht ik zo. Leuk initiatief!”, schrijft een ander.

Het team van wijkagenten is blij met de reacties: “Voor ons een kleine moeite maar dankzij jullie een groot gebaar!” We hopen dat Eva blij is met alle post die ze dit weekend zal ontvangen.

(1) KAARTENACTIE VOOR EVA, Lieve volgers, Dit meisje is Eva. Eva is de dochter van een collega die werkzaam is in #Groningen. Eva wordt zaterdag 26 oktober 3 jaar, ze heeft kanker en zit midden in de behandelingen. pic.twitter.com/32t0KRarD0 — Wijkagenten Zwolle-Noord (@POL_ZwolleNoord) October 22, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron & Beeld: Twitter