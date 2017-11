Agenten lopen met kinderen langs de deuren en de reden is hartverwarmend

Wat een feestelijke dag voor een stel kinderen had moeten zijn, kreeg plotseling een totaal andere wending.

Het was Sint-Maarten en dat betekent voor veel gezinnen vrolijk langs de huizen in de buurt lopen met een lampionnetje, om snoep op te halen. Terwijl een hele familie onderweg was naar de opa van de kinderen, kreeg de politie een melding voor een reanimatie binnen.

Samen

“Alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen waren onderweg naar het adres om hun lampion te laten zien, een liedje te zingen en natuurlijk snoep te krijgen”, schrijft agente Kim op Facebook. Maar het ging mis met hun opa. Er kon niets meer voor de man worden gedaan en hij overleed, voor de familie heel plotseling. De politie ving vervolgens de familie die arriveerde op. En toen besloten de agenten samen met de verdrietige kinderen alsnog langs de deuren te gaan.

Dankbaar

“Wij hebben vervolgens de kinderen meegenomen en zijn samen met hen en de lampionnen langs de deuren gegaan. We hebben gezamenlijk de liedjes gezongen.” Zo konden de oudere familieleden met de arts praten en rustig afscheid nemen van de man. Kim: “Na een paar straten gelopen te hebben zijn wij met de kids naar ons bureau gereden en hebben hier een rondleiding gegeven. De ouders hebben ze uiteindelijk hier weer opgehaald. De dankbaarheid was zeer groot.”

Bron: AD. Beeld: Facebook