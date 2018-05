Politie Luik herdenkt twee doodgeschoten agentes met emotioneel bericht

In een emotioneel bericht op Facebook herdenkt de politie van Luik hun omgekomen collega’s. Zij werden dinsdag op klaarlichte dag doodgeschoten door een dertigjarige man. “Ons hele politiekorps is in diepe rouw.”

In het bericht is een foto te zien van agentes Soraya Belkacemi (53) en Lucile Garcia (45), met begeleidende tekst: “Ons hele politiekorps is in diepe rouw en toont haar oprechte deelneming aan de families van onze twee collega’s en de jongeman in de auto.”

Eerbetoon

“Er zijn geen woorden om onze emoties te beschrijven. We willen u allen danken voor de vele steunbetuigingen; deze betekenen veel voor ons en helpen om sterk te blijven. (…) We publiceren deze foto van onze twee collega’s als eerbetoon aan de prachtige vrouwen, moeders en agenten die ze waren.”



In het bericht wordt verder verteld dat de vier andere gewonde collega’s inmiddels buiten levensgevaar zijn. Eén van hen werd gehecht en mocht al naar huis, de andere drie worden geopereerd en blijven voorlopig in het ziekenhuis.

Aanslag

Ook de 22-jarige student Cyril Vangriecken kwam bij de aanslag om het leven, toen hij met zijn moeder in de auto zat. De dader werd daarna doodgeschoten door de politie. Het Openbaar Ministerie van België onderzoekt nog of sprake was van een terreuraanslag.

Bron: Facebook politie Luik. Beeld: ANP