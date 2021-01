Agnes: “Hopelijk heb ik na corona nog vrienden over”

Agnes Hofman (41) is een lifestylejournalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met haar zoon T. (21). Ze schrijft voor Libelle over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

“Vind je het zelf ook niet een beetje gek, Ag?” vraagt vriend D. Uiteraard via WhatsApp, mijn voornaamste communicatiemiddel het afgelopen jaar. Voor die tijd stond ik bekend als Señorita Sangria; het was nooit te vroeg, te laat of te druk om een terrasje te pakken.

Maar tegenwoordig kom ik niet meer buiten. Sterker nog, de laatste keer dat ik sociaal aan de tippel ging, was ergens medio augustus. En daar heb ik een week spijt van gehad. Bij ieder kuchje of pijntje wist ik zeker dat ik corona had en het einde der tijden nabij was. Ja, zo stabiel en hypochondrisch sta ik in het leven. Maar dat is dus blijkbaar een beetje gek.

Lockdown

Waar mijn vrienden van maart tot en met mei ook streng in lockdown gingen – op een illegaal huisfeestje na – hield ik braaf ramen en deuren gesloten. Tot en met nu, dus. “Kom nou lekker een hapje eten, we hebben wijn,” dringt D. aan. Het is goedbedoeld hoor, dat weet ik wel. En natuurlijk ben ik enorm nieuwsgierig naar zijn nieuwe appartement, relatiegossip en zijn avonturen. “Maar kan dat niet gewoon via Zoom?” Oh, niet dus: “Dat is niet hetzelfde,” lees ik, voor D. offline gaat.

Grenzen

Vroeger had ik misschien toegegeven aan de druk. Want, wat nu als hij me niet meer leuk vindt? Of nog erger, ziet als saai? Met dat excuus ben ik net te vaak over mijn grenzen gegaan. Dronk ik toch een wijntje teveel voordat ik in de auto stapte. Bleef ik te lang in de stad terwijl ik de volgende ochtend vroeg een interview had. Allemaal onder het mom van YOLO: You Only Live Once. En ja, als ik zou willen, dan kan dat gewoon.

Tinder

In Lissabon, waar ik woon, geldt een gedeeltelijke lockdown. Maar het feit dat ik van de overheid ’s avonds tot 23.00 uur naar buiten mag, voordat de avondklok bruut ingaat, wil niet zeggen dat ik dat ook moet doen. En ja, dat kan me uiteindelijk een vriendschap kosten. Nóg eentje, ja. Want op het moment dat deze Señorita Sangria een sociale sabbatical nam, besloot vriendin – laten we haar even Wodka Wilma noemen – helemaal los te gaan. Vooral op Tinder, voor wat erotische aanspraak tijdens de lockdown.

Positief

“Doe het nou niet,” riep ik nog. “Je krijgt spijt!” Lang verhaal kort; Wodka Wilma kreeg klachten, liet zich testen en bleek positief. Nee, ik heb er geen “ik heb je nog gewaarschuwd,” ingegooid, hoe verleidelijk dat ook was. Maar ik ben ook geen verse sapjes bij de juice bar gaan halen, terwijl ze daar wel om vroeg. Ook dat vond vriend D. heel gek. Maar… is dat ook zo? Nou ja, ik hoop dat ik na corona nog wat vrienden over heb. En anders drink ik wel in mijn eentje Sangria. Daar ben ik inmiddels al aan gewend…

Tekst: Agnes Hofman. Beeld: privé.