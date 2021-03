Agnes Hofman: “Met deze date zal ik nooit helemaal mezelf kunnen zijn”

Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met haar zoon T. (21). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

“Hoe gaat het met je? Ik moet vaak aan je denken”, WhatsAppte Claudio zaterdag. Bij mijn vrienden staat hij beter bekend als “mijn ex-verloofde Claudio”, omdat ik het wel tien dates met de beste man vol heb gehouden. En tien dates, inclusief twee weekendtrips, staan voor mij als chronisch single voor een lange en intensieve relatie. En wat blijkt: hij mist me!

Claudio en ik leerden elkaar kennen via Tinder, waar hij me verleidde met teksten als: “Een wereldse vrouw als jij heeft waarschijnlijk en volkomen terecht geen tijd voor een man als ik.” Die vleierij werkte, ja. Bovendien, gratis eten met een aantrekkelijke en hoffelijke man smaakt me altijd. Die eerste date was gezellig, de tweede hysterisch en derde geweldig, maar toen begon (achteraf gezien) het gelazer: “Die rode lipstick van je, is wel erg rood. Kan dat niet wat neutraler?” Claudio vond het ook lastig dat ik me standaard van top tot teen in animalprints hul, dagelijks een pruik kies die bij mijn stemming past – variërend van zwarte Diana Ross-krullen tot een donkerblonde Beyoncé-wig met slag – en die extra wimpers waren ook niet nodig. Vond hij dan. “Want je bent mooi zoals je bent.”

Zijn vriendin

Wat ik had moeten doen, was Claudio toen al liefdevol aan de dijk zetten. Maar mijn pruiken gingen in een stofvrije zak, ik verwisselde mijn statement ‘rode lip’ met een naturel glossje en deed slechts nog wat mascara op mijn wimpers. Ik zie mezelf nog staan op onze negende date; in de light-versie van mezelf op dat prachtige kasteelterras waar Claudio vroeg om echt zijn vriendin te worden. Om samen iets op te bouwen. Ja, ik vond hem leuk, maar echt verliefd was ik niet. Want er was ‘iets’. Maar ja, ik was ook al bijna een liter Sangria onderweg, ‘dus’ zei ik ja. Met tranen in mijn ogen om zoveel romantiek die me eíndelijk gegund was.

Ideaalbeeld

“Mam, ik moet hem niet”, zei zoon T. de volgende dag streng, terwijl ik uitgebreid uit de doeken deed dat ik dus ook bonusmoeder voor zijn twee dochters zou worden, dat iedereen elkaar tijdens een relaxed etentje op het strand zou ontmoeten en dat er tussen mij en T. niets zou veranderen. “Je blijft altijd mijn nummer één, hoor.” T. rolde met zijn ogen; “Geloof me dat ik niet kan wachten tot je serieuze verkering hebt en je drama op een ander loslaat. Maar kijk naar jezelf, hoe basic je er nu bijzit. Valt deze man op jou, of moet je voldoen aan zijn ideaalbeeld?”

Allergisch voor glamour

Zijn “En die ideale vrouw is blijkbaar allergisch voor glamour” hakte er stevig in. Ik keek in de spiegel, herkende mezelf niet en kon niets anders dan beamen dat T. gelijk had. Claudio had daar een logische verklaring voor tijdens onze tiende date; “Ik wil geen vrouw waar mannen hun hoofd voor omdraaien. Ik wil een vrouw voor mij alleen.” Dat begreep ik. Maar hij moest ook snappen dat ik graag de beste versie van mezelf ben. Voor mezelf. Daar is hij ook op gevallen. Dus ik ga mezelf niet laten verslonzen om mijn partner minder onzeker te maken.

We dronken de wijn op, hij bracht me thuis, we kusten een laatste keer en dat was het. Tot hij nu dus, anderhalf jaar later, opeens weer contact zoekt en me uitnodigt voor een etentje in hetzelfde restaurant als onze eerste date: “Ik pik je op zodra alles weer opengaat, oké?” Wat lief, dacht ik. Maar nee. Want zijn onzekerheid zal er altijd zijn. Hoe gezellig het ook was – anders houd ik het geen tien dates vol – met hem zal ik nooit helemaal mezelf kunnen zijn. En dus ook nooit echt gelukkig…”

Beeld: Privé.