Agnes Hofman: “Blijkbaar wil ik niet graag genoeg fit worden”

Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met zoon T. (22). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Ken je die mop van die columniste die ging sporten? Tja… Het is niet zo dat ik het niet geprobeerd heb, hoor. Ik heb kekke sneakers besteld en ben echt rondjes gaan lopen. “Keep your eye on the prize,” riep zoon T. die als strenge personal trainer fungeerde toen ik me kokhalzend van alle inspanning op een bankje liet vallen. Het lef! Mijn prijs was chocoladecappuccino met slagroom. Of quesadillas. Of allebei. Want je leeft maar één keer, toch? Maar ik lijk wel de enige die er zo over denkt.

Bikinibody

Op Instagram is vrijwel iedereen vastbesloten om er een #hotgirlsummer van te maken. Want “we moeten de schade van de tragische zomer vorig jaar inhalen”. Aan onze bikinibody’s werken! Benen moeten putloos, billen zo hoog mogelijk en buiken zo plat als een pannenkoek. Oh, pannenkoeken met brie, walnoten en honing. Heerlijk! Maar ik dwaal af. Want… ik ben er klaar mee. Met die druk om een slank lichaam te hebben. Nou ja, met de druk die ik mezelf opleg.

Want ja, op mijn 41e laat ik me teveel beïnvloeden door social media. Wil ik eruit zien als een Victoria’s Secret Angel? Ja. Tuurlijk. Maar als ik heel eerlijk ben, en zonder op te scheppen, dat heb ik ook eventjes gedaan. Nou ja, qua lijfje dan. Ik ben boomlang en was toen heel slank met curves op alle zogenaamd goede plaatsen. Maar ik was doodongelukkig met mezelf; het kon en moest altijd beter. En na de bevalling van zoon T. had ik naar mijn idee nog meer recht tot klagen. Want verdorie, die striae. En waar kwamen die putten opeens vandaan?