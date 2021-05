Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met zoon T. (21). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Hij was het vergeten. Nou ja, bijna. Net op tijd las zoon T. zaterdag einde middag online iets over Moederdag.

“Wil je eigenlijk wat hebben?” Nou, laat dan maar zitten hoor. Dat hij het vergeten was, is nogal opmerkelijk aangezien hij me een paar dagen ervoor hoorde bellen met de hovenier van mijn ouders, om een exotisch tuinpakket voor mijn moeder samen te stellen. Ja, in de Betuwe worden as we speak watermeloenzaadjes geplant. En extra hete pepertjes voor zelfgemaakte Braziliaanse hot sauce.

“Wat attent, wat een leuke verrassing,” appte mijn moeder vrijdag in de groepsapp, waar T. ook in zit. Helaas inspireerde het hem blijkbaar niet om ook iets leuks voor zijn eigen mama te doen.

En nee, ik ben echt niet zo inhalig dat ik een halve chocoladewinkel of dure bloemen verwachtte. Misschien hoopte ik op wat bevestiging, dat ik wel een goede moeder ben. Want eerlijk is eerlijk, ik heb nog steeds geen idee hoe dat allemaal werkt. Zelfs na bijna 22 jaar niet.

Zwanger

Op Instagram zie ik constant van die betrokken moeders, die alle tijd lijken te hebben om hun kind bij te staan in hun reis naar volwassenheid. Voor mij als alleenstaande moeder was het vaak gewoon een kwestie van overleven. Vanaf dag 1.

Op mijn negentiende ontdekte ik dat ik zwanger was. Ik deed een beautyopleiding, zat in een aflopende relatie met mijn eerste vriendje en had grootste dromen, zoals de meeste meisjes van negentien die hebben.

Meer geluk dan wijsheid

“Ik kom eraan, en rij je naar de kliniek,” zei mijn beste vriendinnetje van toen. Zij had er al een paar abortussen opzitten en kon zich niet voorstellen dat ik in die fase van mijn leven een baby wilde krijgen. Maar ik legde beschermend mijn handen op mijn buik; ik zag een jongetje voor me, wist direct hoe ik hem zou noemen en dat het op een dag allemaal goed zou komen. En dat klopt. Op intuïtie en met meer geluk dan wijsheid, heb ik een slimme, zelfstandige en lieve jongeman grootgebracht. Eentje die vroeger trots thuiskwam met macaronikunstwerkjes voor zowel Moeder- als Vaderdag, omdat die lafbek van een ex het toch wel heftig vond, het vaderschap.

Moeilijk

Ook ik heb weleens in pure wanhoop gedacht om ‘m te smeren. De deur uit te lopen en hard achter me dicht te gooien. Niet vanwege mijn zoon, natuurlijk niet. Maar omdat ik het zo moeilijk vond.

Hoe deal je met een verdrietig kind, dat zelf ook niet kan omschrijven waarom hij zich op dat moment zo voelt. Wat zeg je, als je kind racistische opmerkingen krijgt op school en de school daar niets tegen doet? Hoe ga je om met een opstandige puber, die met vrienden stiekem rookt en drinkt? Met andere ouders – doorgaans koppels die het fijn samen doen – wiens afkeuring je van een afstandje ruikt.

Eigen manier

Ik weet dat ik niet ’s lands beste moeder was, maar ik deed boven alles mijn best. Op mijn manier. Omdat ik het vaak ook allemaal niet wist. Nog steeds niet. Dan is het extra fijn om op een dag als Moederdag die bevestiging te krijgen, ook al heb ik dat misschien niet helemaal verdiend. Gisterochtend ging ik bewust niet op social media, omdat ik al die “I love you Mom” posts even niet wilde zien. En toen ging de bel: T. had brunch besteld bij UberEats, en zowaar mijn favoriete parfum en een mooie bloemige plant gekocht.

“Ga hier alsjeblieft niet emotioneel over doen,” zuchtte hij, voordat hij een kus op mijn wang drukte. Dus ik hield me – met enige moeite – in. Hij was het niet vergeten. Hij deed het gewoon op zijn manier, omdat hij het soms ook niet helemaal weet. Net als zijn moeder…