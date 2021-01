Agnes Hofman: “Of ik een liposuctie wil, wordt me gevraagd”

Agnes Hofman (41) is een lifestylejournalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met T., haar zoon van 21. Ze schrijft voor Libelle over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Of ik een liposuctie wil, wordt me gevraagd via WhatsApp. Een vriend van een vriendin heeft begin vorig jaar een kliniek geopend. De zaken gaan door Covid en quarantaine niet bepaald naar wens en ik mag – in ruil voor wat publiciteit op Instagram – aan de zuigslang. “Gewoon een paar before en after foto’s posten, en klaar!” lees ik. Laat ik niet doen of ik er nooit over heb gefantaseerd; een litertje buikvet dat strategisch in mijn billen wordt gespoten.

Liposuctie

Ja, als semi-Braziliaanse kan ik een groter achterwerk à la Jennifer Lopez of Beyoncé wel waarderen. Nu weet ik uit ervaring dat ik met sport en voeding best ver kom, maar zoals ik vorige week al schreef; ik ben in korte tijd twee kledingmaten gegroeid. Bewegen voelt nu even – ondanks mijn kekke nieuwe animalprint sportpakje – niet zo lekker. Dan is liposuctie of zelfs body sculpture (waarbij de chirurg je ongeveer als een kleipoppetje opnieuw in model kneedt) wellicht een goede kickstart.